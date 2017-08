Die Heavy Metal-Band MIDNITE HELLION hat mit „Condemned to Hell“ ihr kommendes Abum angekündigt. Das Debütalbum des Trios aus New Jersey wird am 15. September 2017 via Witches Brew erscheinen.

Tracklist:

1. Black and White

2. Death Dealer

3. Cross the Line

4. Enter the Nightmare

5. Soldiers of Hades

6. The Fever

7. Rip it Up

8. The Morrigan

9. Teenage Bloodsuckin´ Bimbos