Die Funeral Doom Metal-Band MESMUR hat mit „Singularity“ den viertelstündigen Opener ihres kommenden Albums „S“ veröffentlicht. Das zweite Album des internationalen Musik-Projekts rund um DALLA NEBBIA– und Ex-LIGHTLESS MOOR-Musiker soll das Chaos im Universum beschreiben und wird am 15. September 2017 via Solitude Productions erscheinen.

Tracklist:

1. Singularity (15:06)

2. Exile (14:35)

3. Distension (16:24)

4. S = k ln Ω (6:48)