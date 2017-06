Die Black Metal-Band MERRIMACK hat nach „Apophatic Weaponry“mit „Cesspool Coronation“ einen weiteren Track ihres kommenden Albums „Omegaphilia“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Franzosen wird am 9. Juni 2017 via Season of Mist erscheinen.

MERRIMACK „Cesspool Coronation“ bei YouTube

MERRIMACK „Apophatic Weaponry“ bei YouTube