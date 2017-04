Die Power Metal-Band MASTERCASTLE hat mit „Drink Of Me“ den Opener ihres kommenden Albums „Wine of Heaven“ als Lyric-Video veröffentlicht. Das sechste Album der Italiener wurde von Gitarrist Pier Gonella (u.a. auch NECRODEATH) produziert und wird am 19. Mai 2017 via Scarlet Records erscheinen.

