Die Death Metal-Band MAIM hat mit „Aura of Desperation“ einen Track ihres kommenden Albums „Ornaments of Severity“ veröffentlicht. Das nach „From the Womb to the Tomb“ (2009) und „Deceased to Exist“ (2011) dritte Album der Schweden ist am 9. Mai 2017 via Soulseller Records erschienen.

MAIM „Aura of Desperation“ bei YouTube