MAGENTA HARVEST: Songs vom neuen Album „And Then Came The Dust“

Die finnische Death Metal-Band MAGENTA HARVEST hat zwei Songs vom kommenden Album „And Then Came The Dust“ veröffentlicht:

MAGENTA HARVEST „An Abode Of Ashes“ bei YouTube.

MAGENTA HARVEST „Murderous Beast“ bei YouTube.

„And Then Came The Dust“ ist das zweite Album von MAGENTA HARVEST, es erscheint am 1. September 2017 via Apostasy Records.

Zur Band gehören neben FINNTROLL-Sänger Mathias Lillmåns auch Gitarrist Timo Hanhikangas, Gitarrist Timo Kontio (FESTERDAY, ex-…and Oceans …), Bassist Jonas Frilund (CHTHONIAN ) und Drummer Janne Manninen (PAIN CONFESSOR, ex-…and Oceans …).