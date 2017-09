MACHINE HEAD: Anfang 2018 kommt die neue Platte „Catharsis“

MACHINE HEAD haben für Januar 2018 ein neues Album angekündigt. „Catharsis“, so der Titel, wurde mit Produzent Zack Ohren im kalifornischen Sharkbite Studio aufgenommen.

Mit dem neuen Album gehen MACHINE HEAD auf Tour, bislang sind es für die „Catharsis World Tour“ allerdings nur Daten in den USA bestätigt. Dort gibt’s allerdings MACHINE HEAD satt: Die Band tourt ohne Support. „The Head will be headlining“ schreiben MACHINE HEAD auf ihrer facebook-Seite – und wollen zweieinhalb bis drei Stunden spielen.