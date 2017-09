Die Heavy Metal-Band LOVEBITES hat mit „Shadowmaker“ ihr kommendes Album angekündigt. Das nach der „The Lovebites“-EP erste Album des Quintetts aus Tokyo wird am 25. Oktober 2017 via Sliptrick Records erscheinen.

LOVEBITES „Shadowmaker“ Tracklist:

01. The Awakening

02. The Hammer Of Wrath

03. Warning Shot

04. Shadowmaker

05. Scream For Me

06. Liar

07. Burden Of Time

08. The Apocalypse

09. Inspire

10. Don´t Bite The Dust

11. Edge Of The World

12. Bravehearted