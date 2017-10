LORNA SHORE veröffentlichen neues Album „Flesh Coffin“ & sind auf Tour

LORNA SHORE bringen am am 26. Januar 2018 ihr neues Album „Flesh Coffin“ raus. Die Platte wurde von der Deathcore-Band selbst und Carson Slovak produziert. Zakk Cervini hat das Mastering übernommen.

Zum Titeltrack von „Flesh Coffin“ sowie zum Song „Fvneral Moon“ haben LORNA SHORE ein Video veröffentlich.

LORNA SHORE „Flesh Coffin“ Tracklist

01 Offering Of Fire

02 Denounce THe Light

03 The Astral Wake Of Time

04 Desolate Veil

05 Fvuneral Moon (Video bei YouTube)

06 Void

07 Infernum

08 the//watcher

09 Black Hollow

10 Flesh Coffin (Video bei YouTube)

Im November 2017 sind LORNA SHORE mit der „Never Say Die“-Tour unerwegs.

NEVER SAY DIE 2017 mit Emmure, Deez Nuts, Chelsea Grin, Kublai Kahn, Sworn In, Polaris, Lorna Shore

02.11 – Gruenspan – Hamburg, Germany

03.11 – Schlachthof – Wiesbaden, Germany

10.11 – SO36 – Berlin, Germany

14.11 – Arena – Wien, Austria

16.11 – Backstage – München, Germany

17.11 – Z7 – Pratteln, Switzerland

23.11 – Garage – Saarbrücken, Germany

24.11 – Werk 2 – Leipzig, Germany

25.11 – Essigfabrik – Köln, Germany

26.11 – LKA – Stuttgart, Germany