LOCH VOSTOK veröffentlichen mit „Strife“ ihr siebtes Album, die Platte erscheint am 24. November 2017 via ViciSolum Productions.Aufgenommen wurde „Strife“ im Frontporch Productions, der Mix ist von David Castillo, das Mastering von Jens Bogren.

Zum Song „Summer“gibt’s schon jetzt ein Lyrics-Video.

LOCH VOSTOK „Strife“ Tracklist

Babylonian Groove

Summer (Lyrics Video bei YouTube)

The Apologists Are the Enablers

Cadence

Forever

Yurei

Purpose

Ventilate

Consumer

Expiry Date of The Soul of Man