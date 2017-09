Die Heavy Metal-Band LIGHT AMONG SHADOWS hat mit „In the Dark of Dreams“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Under the Waves“ veröffentlicht. Der Release-Termin und weitere Infos zum nach „Welcome… Back!“ (2012) zweiten Album der Spanier stehen indessen noch nicht fest. Dafür gibt es mit „Deep Blue Sea“ noch ein Lyric-Video.

LIGHT AMONG SHADOWS „In the Dark of Dreams“ bei YouTube

LIGHT AMONG SHADOWS „Deep Blue Sea“ bei YouTube