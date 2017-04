LIFELESS: kündigen „The Occult Mastery“-Album an

Die Death Metal-Band LIFELESS hat mit „The Occult Mastery“ ihr kommendes Album angekündigt und zugleich auch den Titeltrack zum Reinhören angeboten. Das dritte Album der Dortmunder wird am 7. Juli via FDA Records erscheinen.

LIFELESS „The Occult Mastery“ bei YouTube

Tracklist:

01. Prelude Kali Yuga

02. The Occult Mastery

03. Progenies Of A Cursed Seed

04. From Chaos Our Order Shall Rise

05. Delusions Of Grandeur

06. Rites Of Desolation

07. Interlude Dystopia

08. Insanity Reigns

09. Throes Of Dawn