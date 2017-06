Die norwegische Symphonic Black Metal-Band LEGACY OF EMPTINESS hat mit „Drawn By Nightmares“ einen Track ihres aktuellen Albums „Over the Past“ veröffentlicht. Das zweite Album des Side-Projekts dreier ANCESTRAL LEGACY-Musiker wartet unter anderem mit einem Gitarren-Solo von DAN SWANÖ auf und ist am 12. Juni 2017 via Black Lion Productions erschienen.

LEGACY OF EMPTINESS „Drawn By Nightmares“ bei YouTube