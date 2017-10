Die NWOBHM-Band LADY BEAST hat mit „Every Giant Shall Fall“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Vicious Breed“ veröffentlicht. Das zweite Album der Band aus Pittsburgh wird am 17. November 2017 via Cruz Del Sur Music erscheinen.

LADY BEAST „Vicious Breed“-Tracklist:

1. Seal the Hex

2. Lone Hunter

3. The Way

4. Always with Me

5. Get Out

6. Every Giant Shall Fall

7. Sky Graves

8. Vicious Breed