LACUNA COIL: „Nothing Stands In Our Way“ – Konzert zum Bandjubiläum, DVD & Buch

LACUNA COIL feiern 2018 ihr 20jähriges Bandjubiläum – das wird gefeiert: Am 19. Januar geben LACUNA COIL ein Konzert im Londoner „O2 Shepherd’s Bush Empire“. Auf der Setlist stehen Songs, die die Band noch nie zuvor live gespielt hat.

Ein Mitschnitt des „Nothing Stands In Our Way“-Konzerts soll 2018 auch als DVD veröffentlicht werden.

Die Band um Sängerin Cristina Scabbia und Sänger Andrea Ferro arbeitet außerdem auch an einem Buch mit dem Titel „Nothing Stands In Our Way“ – es soll ebenfalls Anfang 2018 erscheinen.

Auch im November 2017 sind LACUNA COIL auf Tour

11. 11. 2017 JUZ Live Club, Andernach,

12. 11.2017 VZ Komma; Wörgl, Österreich

22. 11. 2017 Musigburg, Aarburg, Schweiz

24. 11.2017 Colos-Saal, Aschaffenburg

26. 11. 2017 Cafe Central, Weinheim