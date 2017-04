KRAFTWERK: Liveshow und Komplettpaket

Denkt man an Helden elektronischer Musik aus Deutschland, dann ist man sofort bei KRAFTWERK. Die Soundtüftler werden am 01. Juli am Düsseldorfer Ehrenhof eine Open-Air-Show präsentieren zum Start der „Tour De France“. Passend spielen sie das gleichnamige letzte Album von 2003 und weitere Klassiker, eröffnen werden das Event die französischen AIR.

Bereits am 26. Mai veröffentlichen KRAFTWERK über Warner Music ein Paket unter dem Titel „3-D Der Katalog“ bzw. „3-D 1 2 3 4 5 6 7 8“, welche alle Alben live in chronologischer Reihenfolge zusammenfassen: „Autobahn“ (1974), „Radio-Aktivität“ (1975), „Trans Europa Express“ (1977), „Die Mensch-Maschine“ (1978), „Computerwelt“ (1981), „Techno Pop“ (1986), „The Mix“ (1991) und „Tour De France“ (2003).

Die Multi-Media 3-D-Auftritte der Elektronik-Pioniere in den führenden Kunstmuseen der Welt (u.a. Museum of Modern Art New York, Tate Modern London, Neue National Galerie) aus den Jahren 2012 bis 2016 erscheint in höchster Bild- und Tonqualität mit Hi Definition 3-D Visuals und State Of The Art-Audio mit Dolby Atmos Surround Sound. Einen Trailer kann man sich bereits anschauen.

KRAFTWERK: Trailer zu „3-D Der Katalog“

Es wird folgende Editionen geben:

KRAFTWERK 3D Der Katalog (live) Deluxe Edition

– Deluxe Blu-ray Box Set (4 Discs & 228 Seiten Buch)

– Deluxe 12″ Vinyl Album Box Set (9 LPs)

– Deluxe CD Album Box Set (8 Discs)

– Deluxe Digital: 42 Tracks

KRAFTWERK 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 (live) Standard Edition

– Standard DVD/Blu-ray (2 Discs)

– Standard 12″ Vinyl Album (2 LPs)

– Standard Digital: 10 Tracks