KOBRA AND THE LOTUS: Video-Clip zu „You Don´t Know“

Die Heavy Metal-Band KOBRA AND THE LOTUS hat mit „You Don´t Know“ einen Video-Clip ihres kommenden Albums „Prevail I“ veröffentlicht. Das vierte Album der Kanadier wurde von Jacob Hansen produziert und von Ted Jensen gemastert und wird am 12. Mai 2017 via Napalm Records erscheinen.

KOBRA AND THE LOTUS „You Don´t Know“ bei YouTube

Tracklist:

1. Gotham

2. Trigger Pulse

3. You Don´t Know

4. Specimen X (Mortal Chamber)

5. Light Me Up

6. Manifest Destiny

7. Victim

8. Check the Phyrg

9. Hell on Earth

10. Prevail