KOBRA AND THE LOTUS: neues Video & Tour im Dezember

KOBRA AND THE LOTUS zeigen zum Song „Prevail“ ein Video, hier kannst du den Clip ansehen: „Previail“ bei YouTube.

Der Track ist vom Album „Prevail I„, das im Mai 2017 erschienen ist.

Im Dezember 2017 sind KOBRA AND THE LOTUS auf Tour, die Kanadier spielen im Vorprogramm von BEYOND THE BLACK.

BEYOND THE BLACK „Lost In Forever“-Tour mit KOBRA AND THE LOTUS

07.12.17 DE – Köln / Essigfabrik

08.12.17 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

09.12.17 DE – Karlsruhe / Substage

11.12.17 DE – München / Backstage

12.12.17 DE – Leipzig / Hellraiser

14.12.17 DE – Hamburg / Markthalle

15.12.17 DE – Berlin / SO36

16.12.17 DE – Bochum / Matrix

17.12.17 DE – Saarbrücken / Garage