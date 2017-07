KISS: Charity-Auktion mit signiertem Album & Bild

Sammler aufgepasst: United Charity versteigert das KISS-Album „Kiss“ sowie ein Bild des amerikanischen Künstlers Victor Stabin, beides mit Originalunterschriften von Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer und Eric Singer.

Der Erlös der Auktionen geht an den Kinderlachen e.V.. Die Hilfsorganisation für Kinder in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützt gemeinnützig mit vielen ehrenamtlichen Helfern bedürftige Kinder mit dem, was sie am dringendsten benötigen. Dazu gehören Möbel, Materialien für Schule und Freizeit, medizinische Geräte, Betten und vieles weitere mehr.

Hier kannst du mitbieten:

Signiertes Bild von KISS (Gemälde von Victor Stabin)

Signiertes Album „Kiss“ inkl. Rahmen

United Charity ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Baden-Baden und versteigert auf www.unitedcharity.de Dinge und Erlebnisse, die man in der Regel nicht kaufen kann. Mit den Erlösen aus Online-Auktionen sowie aus Spenden, die jeweils zu 100 Prozent weitergeleitet werden, unterstützt United Charity Kinderhilfsprojekte.