KING PARROT stellen ihr neues Album „Ugly Produce“ mit einem Song vor:

KING PARROT „Ten Pounds of Shit in a Five Pound Bag“ Video bei YouTube.

Das dritte Album der australische Band erscheint am 22. September via Agonia Records.

Die Tracklist von „Ugly Produce“

1. Entrapment

2. Piss Wreck

3. Disgrace Yourself

4. All Hail The Grub

5. Ten Pounds Of Shit In A Five Pound Bag

6. Scattered

7. Now I Stokes Frenzy

8. Numb Skull

9. Die Before You Die

10. Spookin‘ The Animals