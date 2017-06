KIMI KÄRKI: neues Album „Eye For An Eye“ mit Patrick Walker

KIMI KÄRKI veröffentlicht mit „Eye For An Eye“ sein zweites Album, es erscheint am 18. August 2017 via Svart Records.

Der finnische Musiker und Kulturhistoriker hat in der Vergangenheit mit Bands wie REVEREND BIZARRE, LORD VICAR, ORNE oder UHRIJUHLA zusammengearbeitet. Als Gastmusiker sind auf seiner neuen Platte unter anderem Patrick Walker (WARNING, 40 WATT SUN), der finnische Musiker John Richardson (Professor für Musik an der Universität von Turku) sowie die Sängerinnen Anna-Elena Pääkkölä und Pirita Känkänen zu hören.

Die Tracklist von „Eye For An Eye“:

1. Entangled in Pleasure

2. Augurs of Winter

3. Lustful, Wrathful, Sullen

4. Beyond Distance

5. Good Things in Life

6. The Load We Carry

7. Spearhead

8. The River of Shadows

9. The Last Wave