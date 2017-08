KATAKLYSM: Tour zum 25-jährigen Jubiläum

KATAKLYSM feiern ihr 25-jähriges Bandbestehen mit der Jubiläumstour „A Moment In Time“ – bei den Konzerten spielen die Kanadier die Alben „Shadow & Dust“ und „Serenity In Fire“ in voller Länge.

Zur Einstimmung gibt’s hier ein Lyricsvideo zu „Blood Of The Swans“ vom Re-Release-Set „Shadow & Dust“ / „Serenity In Fire“ sowie einen Clip zum Track „Illuminati“:

KATAKLYSM „Blood Of The Swans“ bei YouTube.

KATAKLYSM „Illuminati“ bei YouTube.

„A Moment In Time“-Tour mit KATAKLYSM & Graveworm

05.10.17 Hannover – Capitol

06.10.17 Leipzig – Hellraiser

08.10.17 Hamburg – Grünspan

12.10.17 Stuttgart – LKA Longhorn

13.10.17 Luzern – Schüür

14.10.17 Bochum – Matrix

15.10.17 Nürnberg – Hirsch

18.10.17 Wien – Simm City

19.10.17 Lindau – Vaudeville

20.10.17 Lausanne – Les Docks

21.10.17 München – Backstage