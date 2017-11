KALTENBACH OPEN AIR 2018: Erste Bands bestätigt

Das KALTENBACH OPEN AIR 2018, das vom 23. bis 25. August 2018 zum 13. Mal vor der malerischen Kulisse des Kaltenbachgrabens in der steirischen Gemeinde Spital am Semmering über die Bühne gehen wird, hat u.a. mit THE BLACK DAHLIA MURDER, TSJUDER und ORIGIN die ersten Bands präsentiert, die am Festival teilnehmen werden.

KALTENBACH OPEN AIR 2018 Line-Up:

THE BLACK DAHLIA MURDER, TSJUDER, MISERY INDEX, BATUSHKA, ORIGIN, BROKEN HOPE, CRUACHAN, HIRAX, BÖLZER, GOATWHORE, DOWNFALL OF GAIA, DOOMAS, GUT, POPPY SEED GRINDER, INHUME, DEATHRITE, HYPNOS, STEEL ENGRAVED, TORTHARRY, THORMESIS