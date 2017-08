Die Speed / Thrash Metal-Band JENNER hat mit „Factory of Death“ den Opener ihres aktuellen Albums „To Live Is to Suffer“ als Video-Clip veröffentlicht. Das Debütalbum des Quartetts aus Belgrad wurde von Luka Matkovic produziert und ist am 20. Februar 2017 via Infernö Records erschienen.

JENNER „Factory of Death“ bei YouTube