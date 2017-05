JANET GARDNER: Solo-Album der VIXEN-Sängerin

JANET GARDNER, Sängerin der Hair Rock-Ladies VIXEN, wird am 18. August über Pavement/Eternal Sound Records ein Soloalbum veröffentlichen. Unterstützt wird sie von Produzent, Gitarrist und Songwriter Justin James, der bereits mit Acts wie TYKETTO und STAIND gearbeitet hat. GARDNER möchte eine andere Seite ihrer Musikalität zeigen, das Album enthält „a collection of emotionally charged songs with gritty grooves, infectious hooks, and inspired lyrics that merge hard rock influences from the last four decades“. Einen ersten Vorgeschmack kann man sich bereits holen.

