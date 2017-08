JAMES HETFIELD: Biografie „Tell ‚Em All“

„Tell ‚Em All“, die Biografie des METALLICA-Sängers und -Gitarristen James Hetfield gibt’s jetzt auch in einer deutschen Übersetzung – sie erscheint am 2. Oktober im Overamstel Verlag. Das Original „So Let It Be Written“ des US-amerikanischen Autors Mark Eglinton wurde von Stephan Glitsch und Philip Bradatsch übersetzt, das 300 Seiten starke Paperback kostet 20 Euro.

Der Verlag fasst „Tell ‚Em All“ so zusammen:

„Aufgewachsen in einer Familie, die den Lehren der christlichen Wissenschaft anhing, war seine Kindheit und Jugend stark religiös geprägt, und doch war er schon als Teenager begeisterter Anhänger von Rockbands wie Black Sabbath, Aerosmith und Motörhead. Mit Metallica prägte er das Genre Thrash Metal und setzte sich an die Spitze dieser boomenden Underground-Szene, bevor die Band mit ihrem bahnbrechenden, schlicht „Metallica“ betitelten „schwarzen Album“ die ganze Welt und den Rock-Olymp eroberte. Doch hinter den Kulissen war diese Band nicht weniger komplex als ihre musikalischen Großtaten, und das erfolgsverwöhnte Genie James Hetfield, das Metallica den Weg zur Rock’n’Roll-Weltmacht ebnete, hatte mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen: Interne Auseinandersetzungen, Tragödien und der Preis des Ruhms forderten ihren Tribut.

Die Band brach unter der Last des Drucks beinahe auseinander, und als Hetfield sich 2001 zum Entzug in eine Suchtklinik begab, stand die Zukunft von Metallica auf Messers Schneide. James Hetfields anschließende Rückkehr als wiedergeborene Rock-Legende geriet zum persönlichen und beruflichen Triumph.

Sein Intellekt und seine häufig missverstandene, aber eigentlich warme, bodenständige und humorvolle Art machen James Hetfield zu einer Persönlichkeit, die nicht nur aufgrund ihrer Leistungen und Fähigkeiten aufrichtige Anerkennung verdient. „Tell ’Em All“ ist das erste Buch, das die Geschichte James Hetfields und seines Aufstiegs zu einer der größten Rock-Ikonen unserer Zeit erzählt.“

METALLICA geben im Herbst & 2018 Konzerte in Deutschland

Die Konzerttermine von METALLICA und Kverlertak



14.09.2017 Köln, Lanxess Arena

16.09.2017 Köln, Lanxess Arena

16.02.2018 Mannheim, SAP Arena

29.03.2018 Hamburg, Barclaycard Arena

07.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle

09.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle

26.04.2018 München, Olympiahalle

30.04.2018 Leipzig, Leipzig Arena