Die Hardcore-Band INSANITY hat mit „Down“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Toss a Coin“ veröffentlicht. Das zweite Album der seit 2004 aktiven Schweizer wird am 26. Mai 2017 via Bastardized Recordings erscheinen.

INSANITY „Down“ bei YouTube

Tracklist:

1. No Tolerance For Intolerance

2. Find A Way

3. Toss A Coin

4. What I See

5. With My Friends

6. Down

7. All I Need

8. One Day

9. $laves

10. What´s Hardcore

11. Die For