Die Death / Thrash Metal-Band INFEST hat mit „Hail The Mother War“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Addicted to Flesh“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Serben wurde von Luka Matkovic im Citadela Studio in Belgrad produziert und wird am 9. September 2017 via Defying Danger Records erscheinen.

