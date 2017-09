IMPUREZA: Tracks vom „La caída de Tonatiuh“-Album

Die Death Metal-Band IMPUREZA hat mit „Sangre Para Los Dioses“ und „Leyenda Negra“ zwei Tracks ihres kommenden Albums „La caída de Tonatiuh“ veröffentlicht. Das nach „La iglesia del odio“ (2010) zweite Album der Franzosen wird am 10. November 2017 via Season Of Mist erscheinen.

IMPUREZA „La caída de Tonatiuh“ Tracklist:

1. Lamentos de un condenado

2. Sangre para los dioses

3. Otumba, 1520

4. El Dorado

5. Abre-aguas (En la tormenta de Tlaloc)

6. Leyenda negra

7. Corazón al cielo (Homenaje a Paco de Lucía)

8. Camino hacia Mictlán

9. El nuevo reino de los ahorcados

10. Último día del Omeyocán

11. La caída de Tonatiuh

12. La llegada de los Teules