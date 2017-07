IMPLORE: erster Song von „Subjugate“

Dauert nur ’ne Minute: 50 Sekunden hat die Vorab-Single „Loathe“, mit der die DeathMetal/Grindcore-Band IMPLORE ihr neues Album „Subjugate“ vorstellt:

IMPLORE „Loathe“ Video bei YouTube.

„Subjugate“ erscheint am 22. September 2017 über Centuty Media. Das Albumcover ist von Brian D’Agosta, der unter anedrem auch das Cover zu VALLENFYREs „Fear Those Who Fear Him“ gestaltet hat. Die Platte gibt‘ s als Digipak, als CD und auf Vinyl.

Tourdaten IMPLORE

26.10.2017 Zürich (CH) Werk21/Dynamo

27.10.2017 Eindhoven (NL) Bloodshed Fest

28.10.2017 Leipzig (DE) Westwerk

29.10.2017 Ruzemberok (SK) Nove Korzo

31.10.2017 Karlsruhe (DE) Dudefest Halloween Edt.

01.11.2017 Brussels (BE) Magasin 4

02.11.2017 Hamburg (DE) Hafenklang

03.11.2017 Berlin (DE) Tommyhaus, Grindcore Fachtagung