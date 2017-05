IGORRR: Song vom neuen Album „Savage Sinusoid“

Am 16. Juni veröffentlichen IGORRR, ein Projekt des französischen Musikers Gautier Serre (u.a. ÖXXÖ XÖÖX), das Album „Savage Sinusoid“ via Metal Blade Records. Darauf zu hören ist eine Mischung aus Elektronik, Akkordeon, Saxofon, Sitar, Cembalo, Mandoline und Streicher mit Blastbeats, fetten Riffs, Grunts und Operetten-Gesang. Jetzt gibt es einen zweiten Song daraus:

IGORR „Opus Brain“ Video bei YouTube.

Hier geht es zum Video zur ersten Single ‚ieuD‘:

IGORRR’ieuD‘ Video bei YouTube.

‚Savage Sinusoid‘ Tracklist:

1. Viande

2. ieuD

3. Houmous

4. Opus Brain

5. Problème d’émotion

6. Spaghetti Forever

7. Cheval

8. Apopathodiaphulatophobie

9. Va te foutre

10. Robert

11. Au Revoir

‚Savage Sinusoid‘ wurde komplett ohne Samples aufgenommen, wozu sich Serre mit den Sängern Laurent Lunoir und Laure Le Prunenec sowie Drummer Sylvain Bouvier zusammentat, nicht zu vergessen weiteren Musikern von den vorangegangenen Releases – darunter CATTLE DECAPITATIONs Cattle Decapitations Travis Ryan, der bei „Cheval“, „Apopathodiaphulatophobie“ und „Robert“ singt. ‚Savage Sinusoid‘ schöpft vielen Genres, doch Serre möchte seine Hörer nicht überfordern. Er erklärt: „Ich will einfach nur Musik machen, die ich liebe, ohne mich fragen zu müssen, ob sie zu kompliziert oder anders als das ist, was die Masse mag. Sie muss Sinn für mich ergeben, wobei ich mich nicht einschränken kann, so wie auf einer großen Party mit Metalheads, Electro-Freaks sowie Klassik- und Barockmusikhörern, Zigeunergeigern – allesamt betrunken, um das Beste aus ihren Genres in einen Topf zu werfen.“