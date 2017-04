ICED EARTH: „Seven Headed Whore“-Single von „Incorruptible“

„Seven Headed Whore“ ist die erste Single vom kommenden ICED EARTH-Album „Incorruptible“. Hier geht’s zum Lyrics-Video:

ICED EATH „Seven Headed Whore“ Lyricsvideo bei YouTube.

„Incorruptible“, das 12. Album der Amis erscheint am 16. Juni 2017.

Morgen, am 29. April, soll eine weitere Vorab-Singe mit dem Titel „Raven Wing“ veröffentlicht werden.

Das Artwork kommt von David Newman-Stump (Skeleton Crew Tattoo) und Roy Young. „Incorruptible” erscheint als Deluxe CD Digipak mit erweitertem Booklet, Poster und Slipcase; als Artbook mit CD und 10“Vinyl sowie zusätzlichen Artworks und Song-Kommentaren von Jon Schaffer; als Doppel-LP in verschiedenen Farben mit Etching sowie 12seitigem LP-Booklet mit Artworks zu jedem Song; als CD im Jewelcase und als Download.

Die Tracklist von „Incorruptible“:

Great Heathen Army (5:21)

Black Flag (4:56)

Raven Wing (6:25)

The Veil (4:47)

Seven Headed Whore (3.00)

The Relic (Part 1) (4:59)

Ghost Dance (Awaken The Ancestors) (6:35)

Brothers (4:45)

Defiance (4:08)

Clear The Way (December 13th, 1862) (9:30)

Die aktuelle Besetzung:

Jon Schaffer – Gitarre, Gesang

Stu Block – Gesang

Brent Smedley – Drums

Luke Appleton – Bass, Gesang

Jake Dreyer – Gitarre