Die Sludge / Doom Metal-Band I KLATUS hat mit „Nagual Sun“ ihr kommendes Album angekündigt. Das vierte Album des Trios aus Chicago rund um Drummer Chris Wozniak (LAIR OF THE MINOTAUR) wird am 13. Oktober 2017 erscheinen. Mit „Sorcerer´s Gaze“ gibt es auch schon einen Video-Clip vom Album.

I KLATUS „Sorcerer´s Gaze“ bei YouTube