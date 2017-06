Die Death Metal-Band HYPNOS hat mit „One Flesh, One Blood“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „The Whitecrow“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Tschechen wurde von Børge Finstad (u.a. für BORKNAGAR, MAYHEM tätig) gemixt und gemastert und ist am 25. März 2017 via Einheit Produktionen erschienen. Für das Arwork zeichnet Jo Mercieca verantwortlich.

HYPNOS „One Flesh, One Blood“ bei YouTube

HYPNOS „The Whitecrow“-Teaser bei YouTube