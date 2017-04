Die Power Metal-Band HELION PRIME hat mit „Remnants of Stars“ ihre erste Single mit ihrem neuen Line-Up (u.a. mit Sängerin Kayla Dixon (WITCH MOUNTAIN)) veröffentlicht. Die Single folgt dem heuer wiederveröffentlichten Debütalbum „Helion Prime“ nach und ist am 28. April 2017 via AFM Records erschienen.

HELION PRIME „Remnants of Stars“ bei YouTube