HEADBANGERS OPEN AIR: Running Order

Beim HEADBANGERS OPEN AIR ist das Billing komplett. Für das nunmehr 20. HOA, welches vom 27.-29. Juli wie üblich in Brande-Hörnerkirchen stattfindet, hat das HOA-Team heute die Playlist veröffentlicht.

Weitere Infos zum Festival im Metal-Garten gibt es auf der Homepage des HOA.

Hier nun die Running Order, zur in Klammern angegebenen Zeit findet ihr die Band am Meet and Greet-Stand.

Donnerstag, 27.07.17:

16:00 – 16:30 ROHBAU (19:00)

16:45 – 17:15 BÄD INFLUENCE (18:00)

17:30 – 18:05 BLACK HAWK (20:00)

18:25 – 19:25 NIGHT DEMON (21:00)

19:45 – 20:45 PARAGON (17:30)

21:05 – 22:05 SUICIDAL ANGELS (19:30)

22:40 – 24:00 PRETTY MAIDS (20:30)

Freitag, 28.07.2017

12:00 – 12:45 SATAN´S FALL (16:00)

13:05 – 13:55 WARRANT(17:00)

14:15 – 15:15 ATTACKER (17:30)

15:35 – 16:35 BLOODFEAST (18:30)

16:55 – 17:50 STORMWARRIOR (20:30)

18:10 – 19:20 GOTHIC KNIGHTS (16:30)

19:40 – 20:50 PICTURE (18:00)

21:20 – 22:30 BLIND ILLUSION (19:30)

23:00 – 00:40 SANCTUARY (20:00)

Samstag, 29.07.2017

12:00 – 12:50 AXE VICTIMS (17:00)

13:10 – 13:55 ATTIC (16:00)

14:15 – 15:10 SILENT KNIGHTS (16:30)

15:30 – 16:20 BULLET (18:00)

16:40 – 17:40 ATLANTEAN KODEX (19:00)

18:00 – 19:10 ROCK GODDESS (20:30)

19:30 – 20:40 RAVEN (17:30)

21:00 – 22:10 TOXIC (18:30)

22:40 – 00:00 LOUDNESS (20:00)