HATE haben einen weiteren Song vom kommenden Album „Tremendum“ veröffentlicht:

HATE „Numinosum“ Video bei YouTube.

„Tremendum“ erscheint am 5. Mai 2017. Zum ersten Vorabtrack geht es hier:

HATE „Asuric Being“ Lyricsvideo bei YouTube.

Die Tracklist:

1 Asuric Being

2 Indestructible Pillar

3 Svarog’s Mountain

4 Numinosum

5 Fidelis Ad Mortem

6 Into Burning Gehenna

7 Sea of Rubble

8 Ghostforce

9 Walk Through Fire

10 Hearts of Steel (Bonus Track)