STEVE VON TILL (NEUROSIS) wird am 19. Mai 2017 das vierte Album seines Projekts HARVESTMAN veröffentlichen. „Music For Megaliths“ erscheint über Neurot Recordings, alle Songs des Albums kannst du hier anhhören:

HARVESTMAN „Music For Megaliths“ Albumstream bei noisey.vice.com.

Den Opener „The Forest Is Our Temple“ gibt es außerdem auch hier:

HARVESTMAN: „The Forest Is Our Temple“ bei Soundcloud