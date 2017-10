Am 1. Dezember 2017 erscheint via Svart Records das neue HARD ACTION-Album „Hot Wired Beat“,

Die finnischen Rock’n’Roller stimmen schon jetzt mit einem Vorab-Song auf „Hot Wired Beat“ ein und haben „Nothing Ever Changed“ als Appetizer ausgewählt.

HARD ACTION „Hot Wired Beat“ Tracklist

1. Free Fall

2. Nothing Ever Changed (Audio bei soundcloud)

3. Hostile Street

4. The Losing Side

5. Running Start

6. Tied Down

7. Knocked Down, Dragged Out

8. May

9. Tunnel Vision