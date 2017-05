HANSEN & FRIENDS: Livealbum „Thank You Wacken“

Am 23. Juni 2017 erscheint das Livealbum „Thank You Wacken“ von HANSEN & FRIENDS. Der Mitschnitt zeigt den Auftritt von Kai Hansen beim Wacken 2016, außer ihm standen unter anderem Bassist Alex Dietz am Bass (HEAVEN SHALL BURN), Gitarrist Eike Freese an der Gitarre (DARK AGE) Michael Ehré am Schlagzeug (GAMMA RAY), Keyboarder Corvin Bahn (CRYSTAL BREED), Clémentine Delauney (VISIONS OF ATLANTIS), Frank Beck (GAMMA RAY) und ex-HELLOWEEN-Sänger Michael Kiske auf der Bühne.

Hansen sagt über das Album: „1994 habe ich das erste Mal auf Wacken gespielt, zusammen mit meinen Kumpanen von Gamma Ray… Ein kleines Festival an einem unbekannten Ort im Norden von Deutschland, nahe meiner Heimatstadt Hamburg, mit grasenden Kühen auf den anliegenden Wiesen. Seitdem haben wir wieder und wieder dort gespielt, mehr oder weniger regelmäßig, so ziemlich alle zwei Jahre und wir haben miterlebt wie es zu einem Monster mit unglaublichen Dimensionen wuchs.

Ich freue mich und bin stolz, noch immer auf diesem Monster zu spielen. Dieses Mal mit einer großartigen Truppe von Freunden und Metal-Mitstreitern und einer Setlist mit – zu dieser Zeit – noch unbekannten Songs. Nichtsdestotrotz haben wir eine fantastische Reaktion und Unterstützung von dieser großartigen Crowd aus hingebungsvollen Metalheads bekommen. Also vielen Dank an meine lieben Freunde, die dort an meiner Seite waren. Und THANK YOU WACKEN!“