HAEMORRHAGE: neues Album „We Are The Gore“

HAEMORRHAGE haben die erste Single vom kommenden Album „We Are The Gore“ veröffentlicht. Wer’s blutig mag, klickt hier:

HAEMORRHAGE „Nauseating Employments“ bei bandcamp

„We Are The Gore“ erscheint am 6. Oktober 2017 via Relapse Records. Das Album wurde im Mpire Studio in Madrid mit Alfredo und Javi Ustara aufgenommen, das Mastering kommt von Brad Boatright. Auf der Platte sind Gastmusiker von CARCASS, IMPALED, DEAD INFECTION und GRUESOME STUFF RELISH zu hören.

Tracklist „We Are The Gore“

1. Nauseating Employments

2. Gore Gourmet

3. We Are The Gore

4. Transporting Cadavers

5. Bathed In Bile

6. The Cremator’s Song

7. Medical Maniacs

8. Forensick Squad

9. Gynecrologist

10. Miss Phlebotomy

11. C.S.C. (Crime Scene Cleaners)

12. Prosector’s Revenge

13. Organ Trader

14. Intravenous Molestation Of The Obstructionist Arteries (O-Pus Vii)

15. Artifacts Of The Autopsy (Bonus Track)