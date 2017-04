Die Sludge Metal-Band GURT hat mit „The Ballad of Tom Stones and Reg Montagne (Part 1)“ einen Track ihres kommenden Albums „Skullossus“ veröffentlicht. Das zweite Album des Quartetts aus London wird am 1. Mai 2017 via When Planets Collide erscheinen.

GURT „The Ballad of Tom Stones and Reg Montagne (Part 1)“ bei Bandcamp