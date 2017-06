GRAVE PLEASURES: neues Album „Motherblood“ soll Death Rock neu definieren

GRAVE PLEASURES haben ein neues Album angekündigt: „Motherblood“ erscheint voraussichtlich Ende September 2017 via Century Media, die Band hat vor kurzem einen Plattenvertrag bei dem Label unterschrieben.

GRAVE PLEASURES-Kopf Mat McNerney verspricht viel: “Wir haben unser Heiligstes euch zu Füßen gelegt – wie das Blutopfer einer Mutter in längst vergangenen Zeiten. Die Platte, die eine stolze Neudefinition des Death Rocks und unsere Ansage an alle Heuchler ist, wird unser erhabenes und gemeines Vermächtnis. Wenn du noch nie mit den Skeletten getanzt hast, ist dieses Album deine Droge, die dir alle nihilistischen Freuden des Grabes zeigt. Apocalyptic Post-Punk klang noch nie so verzweifelt und trostlos, noch nie so wild und manisch.“

Zum Coverartwork, es stammt von der finnischen Künstlerin Tekla Valy, sagt er: „Die Göttin Kali auf dem Cover ist die ewige Ikone der nuklearen Furcht. Sie steht der Religion einer apokalyptischen Zukunft vor. Eine trostlose Zukunft, die wir mit ätzender, schmutziger Musik feiern. Sauge das Mutterblut auf und wasche deine Gedanken damit. Wir tanzen im Mund eines Löwen. Der Aufzug fährt nur nach unten!“

Die aktuelle Besetzung von GRAVE PLEASURES:

Mat McNerney – Gesang

Juho Vanhanen – Gitarre

Aleksi Kiiskilä – Gitarre

Valtteri Arino – Bass

Rainer Tuomikanto – Drums