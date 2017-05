Die schwedische Band GRANDE ROYALE hat einen weiteren Song vom kommenden Album „Breaking News“ veröffentlicht:

GRANDE ROYALE „R’n’R Business“ Vide bei YouTube.

Es gibt außerdem zwei weitere Vorab-Tracks:

GRANDE ROYALE „Brake Lights“ Video bei YouTube.

GRANDE ROYALE „Got To Move“ Video bei facebook.

Das Album „Breaking News“ erscheint am 25. August 2017 via The Sign Records. Produziert hat das Album Nicke Andersson in seinem Studio Honk Palace.