Die Melodic Death / Symphonic Metal-Band GONE IN APRIL hat mit „As Hope Welcomes Death“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Threads of Existence“ veröffentlicht. Das zweite Album der nordamerikanischen Band rund um Bassist Steve DiGiorgio (TESTAMENT) ist im Februar 2016 via WaveTransform erschienen.

GONE IN APRIL „As Hope Welcomes Death“ bei YouTube