GOAT OF MENDES: Lyric-Video zu „Hagzussa – Riding the Fence“-Album

Die Pagan Metal-Band GOAT OF MENDES hat mit „Maiden, Mother, Crone“ ein weiteres Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Hagzussa – Riding the Fence“ veröffentlicht. Das sechste Album der seit über zwanzig Jahren aktiven Band aus Nordrhein-Westfalen wird am 31. Oktober 2017 via Witches Brew erscheinen.

GOAT OF MENDES „Hagzussa – Riding the Fence“ Tracklist:

1. Between Here and Thereafter (Intro)

2. Maiden, Mother, Crone

3. The Crow of War

4. Riding the Fence

5. Samhain (A Visit from Beyond the Veil)

6. An Empty Hand (Can Still Clench a Fist)

7. Mabon – Impending Darkness