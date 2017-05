Die Death Metal-Band GHUSA hat mit „Flying in a Dark Dream“ einen Track zu ihrem kommenden Album „Öswedeme“, was im Übrigen für „Old(school) Swedish Death Metal“ steht, veröffentlicht. Das zweite Album der Band aus Paris wurde von Jipouille de St Loup produziert und wird am 5. Mai 2017 via White Square Music erscheinen.

GHUSA „Flying in a Dark Dream“ bei YouTube