GAME OVER: Video-Clip vom „Claiming Supremacy“-Album

Die Thrash Metal-Band GAME OVER hat mit „Last Before The End“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Claiming Supremacy“ veröffentlicht. Das vierte Album der Italiener wurde von Joel Grind (TOXIC HOLOCAUST) gemixt und gemastert und wird am 17. November 2017 via Scarlet Records erscheinen.

GAME OVER „Claiming Supremacy“ Tracklist:

1. Onward to Blackness

2. Two Steps into the Shadows

3. Last Before the End

4. My Private Nightmare

5. Blessed Are the Heretics

6. Eleven

7. Broken Trails

8. Shattered Souls

9. Lysander

10. Show Me What You Got