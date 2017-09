GALACTIC COWBOYS: neues Album nach 17 Jahren

GALACTIC COWBOYS sind wieder da: 17 Jahre nach den letzten Album „Let It Go“ veröffentlcht die Progressive Metal-Band ein neues Album: „Long Way Back To The Moon“ erscheint am 17. November 2017.

„Long Way Back To The Moon“ wurde von der GALACIC COWOBYS-Originalbesetzung mit Sänger Ben Huggins, Drummer Alan Doss, Gitarrist Dane Sonnier und Bassist Monty Colvin in Alan Doss Studio in Texas aufgenommen.

Mit „Internal Masquerade“ gibt’s einen Vorab-Song zum Reinhören.

GALACTIC COWBOYS „Long Way Back To The Moon“ Tracklist

1. In The Clouds

2. Internal Masquerade (Video bei YouTube)

3. Blood In My Eyes

4. Next Joke

5. Zombies

6. Drama

7. Amisarewas

8. Hate Me

9. Losing Ourselves

10. Agenda

11. Long Way Back To The Moon

12. Believing The Hype (Bonus Track)

13. Say Goodbye To Utopia (Bonus Track)