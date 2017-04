FULL OF HELLs neues Album „Trumpeting Ecstasy“ erscheint am 5. Mai 2017 via Profund Lore.

Hier ist die Tracklist mit Links zu insgesamt drei Vorab-Songs:

TRACK LIST:

1. Deluminate (Video bei YouTube)

2. Branches Of Yew

3. Bound Sphinx

4. The Cosmic Vein

5. Digital Prison

6. Crawling Back To God (Stream bei Soundcloud)

7. Fractured Quartz

8. Gnawed Flesh

9. Ashen Mesh

10. Trumpeting Ecstasy (Video bei YouTube)

11. At The Cauldron’s Bottom